На спутнике Сатурна Мимасе обнаружили океан

Nature: под поверхностью Мимаса обнаружили океан жидкой воды

Астрономы Парижской обсерватории обнаружили, что спутник Сатурна Мимас имеет океан жидкой воды. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Мимас представляет собой спутник диаметром всего около 400 километров, а его поверхность, обильно покрытая кратерами, не дает никаких намеков на присутствие скрытого океана. Обычно признаком долговременных глобальных океанов является модификация поверхности, вызванная внутренней динамикой. Поэтому присутствие огромных объемов жидкой воды на Мимасе считалось маловероятным.

В новой работе ученые подробно проанализировали орбитальное движение Мимаса, основанного на данных, полученных зондом Cassini, с особым акцентом на дрейф перицентра — постепенного смещения ближайшей к Сатурну точки орбиты. Оказалось, что под ледяной оболочкой на глубине 20-30 километров скрывается глобальный океан. Уменьшение эксцентриситета орбиты из-за приливных взаимодействий с газовым гигантом подразумевает, что океану, вероятно, менее 25 миллионов лет, и он все еще развивается.

Результаты моделирования показывают, что граница раздела океан — лед достигла глубины менее 30 километров лишь недавно (менее 2-3 миллионов лет назад), а это слишком короткий промежуток времени, чтобы на поверхности появились признаки активности.