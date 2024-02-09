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14:43, 9 февраля 2024Среда обитания

Оценены шансы наследников Мордюковой разделить имущество

Юрист Подгрудкова: квартира Мордюковой не подлежит разделу
Нонна Мордюкова

Нонна Мордюкова. Фото: Рухкян Давид / РИА Новости

Квартира народной артистки СССР Нонны Мордюковой не подлежит повторному разделу. Так шансы наследников актрисы перераспределить имущество оценила бизнес-юрист Анастасия Подгрудкова, передают «Страсти».

Согласно завещанию, квартира досталась сестре Мордюковой Наталье. Наследница оформила договор ренты на своих племянниц, а позже муж одной из них выкупил объект целиком. В феврале 2024 года вторая сестра Мордюковой Людмила и гражданская жена покойного сына Натальи Лилиана заявили, что квартира должна достаться сыну Лилианы.

По словам эксперта, у двоюродного внука актрисы практически нет шансов получить квартиру. Срок для оспаривания завещания составлял три года и уже прошел. Кроме того, термин «гражданская жена» отсутствует в законодательстве, поэтому при наследовании по закону гражданская жена не может вступить в наследство. То же самое касается раздела имущества — нельзя произвести раздел между гражданскими супругами.

Подгрудкова добавила, что в тексте завещания могут быть дополнительные детали, которые повлияют на дело. Однако перераспределение квартиры маловероятно.

О новом скандале вокруг имущества Мордюковой стало известно ранее в феврале. Сообщалось, что Людмила и Лилиана вломились в квартиру без предупреждения.

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      Александра Качан
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