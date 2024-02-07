Наследники Мордюковой возобновили борьбу за квартиру

Наследники Нонны Мордюковой обратятся в Следком по поводу квартиры

Наследники народной артистки СССР Нонны Мордюковой собираются обратиться в Следственный комитет. Поводом послужили новые обстоятельства в деле борьбы за квартиру заслуженной актрисы. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Спорная жилплощадь изначально досталась в наследство сестре Наталье. Женщина оформила договор ренты на своих племянниц. Муж одной из них, Елены, позднее выкупил квартиру целиком, из-за чего и разгорелся конфликт. Жаркие споры продолжаются уже полтора года и возобновились накануне.

Домой к ним без предупреждения заявились сестра знаменитой артистки, Людмила, и супруга покойного сына Натальи, Лилиана. Родственницы стали утверждать, что единственным достойным наследником жилья является внук прежней владелицы. Для съемки бурного выяснения отношений был приглашен оператор.

Ранее стало известно о наследстве актера Юрия Соломина. Одна из двух квартир, которые находились в его собственности, располагается в центре Москвы возле Патриарших прудов и Тверского бульвара. Именно в ней артист провел свои последние дни. Другая квартира Соломина также находится в центре столицы, недалеко от станций метро «Третьяковская» и «Новокузнецкая».