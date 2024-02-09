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10:44, 9 февраля 2024Культура

Педагог Кологривого рассказал о характере замешанного в скандалах актера

Педагог Кологривого Зуев назвал актера резким, но не переходящим границ

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Педагог актера Никиты Кологривого, экс-преподаватель Новосибирского государственного театрального института (НГТИ) и руководитель театральной студии «Игра» Владимир Зуев рассказал о характере замешанной в скандалах звезды. Его слова приводит издание https://ngs.ru/text/entertainment/2024/02/08/73209083//.

Зуев назвал Кологривого резким, но не переходящим границ. «Он может что-то сказать, если ему что-то не понравится, но ни в коем случае он не обижает человека, это абсолютно удивительное качество у Никиты», — отметил он.

По словам педагога, на первом курсе НГТИ Кологривому часто говорили, что он не создан для игры в театре. Во время учебы у звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не ладились отношения с преподавателями. Зуев отметил, что был одним из немногих, кто поддерживал Кологривого.

Собеседник издания считает, что на артиста не повлияла внезапно нахлынувшая популярность. «У него есть вот этот спортивный стержень, поэтому он там кому-то что-то говорит, неправильное, с точки зрения общественности, но не более того. Мы с ним иногда переписываемся», — добавил Зуев.

Ранее Кологривый устроил скандал на шоу «Закрытый показ» с телеведущим Александром Гордоном на Первом канале.

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      Мария Рюрикова
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