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18:40, 9 февраля 2024Силовые структуры

Россиянка объяснила поджог мужа словом «выбесил»

Москвичка подожгла мужа потому, что он ее выбесил
Начало событий в новости Москвичка поссорилась с мужем и подожгла его

Фото: Christian Allard / Unsplash

Москвичка, которая подожгла мужа, объяснила причину своего поступка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

37-летняя Анна ночью сильно поругалась с 35-летним Никитой, который вывел ее из себя своими претензиями. По ее словам, муж «выбесил» и тогда она взяла бутылку с ацетоном, вылила ему под ноги и подожгла. Понаблюдав некоторое время как Никита горит, Анна вызвала скорую помощь.

Мужчина находится в реанимации в НИИ имени Склифосовского с ожогами 50 процентов поверхности тела.

Анна задержана и находится у следователя.

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      Любовь Ширижик
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