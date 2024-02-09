Россиянка объяснила поджог мужа словом «выбесил»

Москвичка подожгла мужа потому, что он ее выбесил

Москвичка поссорилась с мужем и подожгла его

Начало событий в новости Москвичка поссорилась с мужем и подожгла его

Москвичка, которая подожгла мужа, объяснила причину своего поступка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

37-летняя Анна ночью сильно поругалась с 35-летним Никитой, который вывел ее из себя своими претензиями. По ее словам, муж «выбесил» и тогда она взяла бутылку с ацетоном, вылила ему под ноги и подожгла. Понаблюдав некоторое время как Никита горит, Анна вызвала скорую помощь.

Мужчина находится в реанимации в НИИ имени Склифосовского с ожогами 50 процентов поверхности тела.

Анна задержана и находится у следователя.