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13:40, 9 февраля 2024Силовые структуры

Москвичка поссорилась с мужем и подожгла его

В Москве 37-летняя женщина облила горючей жидкостью мужа и подожгла его

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Москвичка поссорилась с мужем и подожгла его. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

ЧП произошло в доме на Каширском шоссе. Ночью в квартире между супругами разгорелся конфликт, в ходе которого 37-летняя женщина облила горючей жидкостью своего 35-летнего мужа и подожгла под ним пол. По данным ведомства, мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами тела.

Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует ход доследственной проверки инцидента.

Ранее сообщалось, что в Татарстане был задержан мужчина, который из ревности поджег облитую бензином жену.

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      Анна Габай
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