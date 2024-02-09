Посол раскрыл истинное отношение жителей Малайзии к россиянам

Посол Латыпов: россиян любят и ждут в Малайзии

Российских туристов любят и ждут в Малайзии. Истинное отношение жителей азиатской страны к россиянам в разговоре с агентством РИА Новости раскрыл посол РФ в Куала-Лумпуре Наиль Латыпов.

Высокопоставленный дипломат напомнил, что отечественным путешественникам в Малайзии уже на протяжении нескольких лет доступен безвизовый режим пребывания до 30 дней.

Более того, по словам Латыпова, представители российской дипмиссии уже сообщали малайзийским властям и туроператорам о том, что курортная страна Азии пока не так популярна у россиян, как соседние Таиланд или Индонезия.

Посол подчеркнул, что подобное заявление заставило малайзийцев «огорчиться и задуматься», а также начать предпринимать усилия для установления связей с российскими авиаперевозчиками и туроператорами.

«За одиннадцать месяцев в 2023 году на малайзийской земле побывало свыше 100 тысяч соотечественников», — сообщил Латыпов.

Ранее стало известно, что республика Малави отменила визы для туристов из 79 стран, в том числе из России, с целью развития туризма. В список этих государств, в частности, вошли Китай, США, Франция, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

