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12:21, 9 февраля 2024Путешествия

Африканская страна отменила визы для российских туристов

Nyasa Times: республика Малави отменила визы для туристов из 79 стран

Фото: Maria Zardoya / Unsplash

Республика Малави отменила визы для туристов из 79 стран, в числе из России, с целью развития туризма. Об этом пишет Nyasa Times.

В число этих государств также входят Великобритания, Соединенные Штаты, Китай, Франция, Германия, Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Канада и другие.

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Министр туризма африканской страны Вера Камтукуле написала у себя в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что подобное решение является смелым шагом на пути к светлому будущему республики. Более того, по ее словам, у путешественников со всего мира появится возможность испытать чудеса Малави. «Сияющее сердце Африки раскрыло объятия для всех», — добавила глава ведомства.

При этом срок пребывания туристов без виз в республике пока не называется. До последнего времени россияне могли приехать в эту страну, оформив eVisa с однократным въездом на 30 дней за 50 долларов.

Ранее в феврале сообщалось, что власти Занзибара планируют открыть отели, работающие по системе all inclusive, только для российских туристов. Глава пресс-службы президента африканской страны Мохаммед Мансур подчеркнул, что работа в этом направлении уже ведется.

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      Фариза Бацазова
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