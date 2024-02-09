Африканская страна отменила визы для российских туристов

Nyasa Times: республика Малави отменила визы для туристов из 79 стран

Республика Малави отменила визы для туристов из 79 стран, в числе из России, с целью развития туризма. Об этом пишет Nyasa Times.

В число этих государств также входят Великобритания, Соединенные Штаты, Китай, Франция, Германия, Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Канада и другие.

Министр туризма африканской страны Вера Камтукуле написала у себя в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что подобное решение является смелым шагом на пути к светлому будущему республики. Более того, по ее словам, у путешественников со всего мира появится возможность испытать чудеса Малави. «Сияющее сердце Африки раскрыло объятия для всех», — добавила глава ведомства.

При этом срок пребывания туристов без виз в республике пока не называется. До последнего времени россияне могли приехать в эту страну, оформив eVisa с однократным въездом на 30 дней за 50 долларов.

Ранее в феврале сообщалось, что власти Занзибара планируют открыть отели, работающие по системе all inclusive, только для российских туристов. Глава пресс-службы президента африканской страны Мохаммед Мансур подчеркнул, что работа в этом направлении уже ведется.