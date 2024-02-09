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15:21, 9 февраля 2024Среда обитания

Предсказано будущее цен на новостройки в России

Эксперт Бескровный: ждать существенного падения цен на новостройки в РФ не стоит

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Существенного снижения стоимости новостроек в России ждать не стоит. Будущее цен на этот тип недвижимости предсказал директор по продажам группы компаний «Запстрой» Евгений Бескровный, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт отметил, что в данный момент ситуация на рынке новостроек остается неопределенной, что зачастую приводит к повышению спроса на недвижимость, так как граждане стремятся сохранить свои накопления в материальном активе. По мнению Бескровного, так произойдет и в этот раз и, поскольку интерес покупателей влияет на подорожание новых квартир, значительного падения цен не будет.

«Да, возможно, отдельные, не самые ликвидные объекты немного просядут в цене, но даже в них, я не думаю, мы увидим снижение цен более чем на 5-10 процентов. Что же касается ликвидных проектов в хороших локациях, то, считаю, что они сохранят свою стоимость, а при условии увеличения спроса со стороны клиентов стоимость в таких объектах продолжит свой активный рост», — убежден эксперт.

Ранее в этот же день аналитики назвали районы Москвы с самой дешевой «первичкой».

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      Полина Кислицына
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