Полковник Райснер: прекращение помощи США станет для Украины фатальным

Последствия прекращения финансовой помощи со стороны США станет фатальным для Украины. Об этом заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу ORF.

«Для Украины последствия могут стать фатальными. Эти ресурсы необходимы Украине, чтобы воевать дальше», — констатировал эксперт.

По его словам, речь идет не просто о материальной помощи, боеприпасах и оружии, а о финансовых средствах, чтобы обеспечить выживание Украины.

Он подчеркнул, что без международной поддержки Киев может проиграть. И хотя украинское руководство планировало в 2024 году нарастить свою военную промышленность, помощь от США и Европейского союза играют решающую роль.

Ранее американские и европейские дипломаты на условиях анонимности заявили, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя гораздо хуже, чем признает Киев. Они отметили, что Украина сталкивается с критическим дефицитом артиллерийских боеприпасов из-за прекращения западной помощи.