FT: ситуация для ВСУ на поле боя гораздо хуже, чем признает Киев

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя гораздо хуже, чем признает Киев. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на американских и европейских дипломатов, пожелавших остаться анонимными.

«Для украинцев ситуация на передовой отчаянная, гораздо хуже, чем они показывают», — заявил дипломат НАТО.

Как отмечает издание, Украина сталкивается с критическим дефицитом артиллерийских боеприпасов, поскольку помощь США заканчивается, а Европа не может достичь собственных целей по увеличению производства вооружений.

«Задержка [финансирования] со стороны Конгресса [США] рискует создать "воздушный пузырь" или "разрыв в шланге" поставок Киеву», — приводятся в материале слова высокопоставленного американского военного чиновника.

Уточняется, что риск дефицита военной помощи является главной проблемой в первой половине текущего года, а украинцам будет «трудно достичь даже удержания нынешних позиций».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украине грозит нехватка оружия и боеприпасов. По его словам, Запад предоставил Киеву многомиллиардную поддержку, но этого оказалось недостаточно.