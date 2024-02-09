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10:15, 9 февраля 2024Мир

Запад признал отчаянную ситуацию Украины на поле боя

FT: ситуация для ВСУ на поле боя гораздо хуже, чем признает Киев

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя гораздо хуже, чем признает Киев. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на американских и европейских дипломатов, пожелавших остаться анонимными.

«Для украинцев ситуация на передовой отчаянная, гораздо хуже, чем они показывают», — заявил дипломат НАТО.

Как отмечает издание, Украина сталкивается с критическим дефицитом артиллерийских боеприпасов, поскольку помощь США заканчивается, а Европа не может достичь собственных целей по увеличению производства вооружений.

«Задержка [финансирования] со стороны Конгресса [США] рискует создать "воздушный пузырь" или "разрыв в шланге" поставок Киеву», — приводятся в материале слова высокопоставленного американского военного чиновника.

Уточняется, что риск дефицита военной помощи является главной проблемой в первой половине текущего года, а украинцам будет «трудно достичь даже удержания нынешних позиций».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украине грозит нехватка оружия и боеприпасов. По его словам, Запад предоставил Киеву многомиллиардную поддержку, но этого оказалось недостаточно.

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      Дарья Балацкая
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