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18:55, 9 февраля 2024Экономика

Названа главная причина укрепления рубля

Аналитик Голубовский: укрепление рубля к доллару связано с ростом цен на нефть

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Укрепление курса рубля к доллару связано с рядом факторов, включая рост биржевых цен на эталонную североморскую марку нефти Brent. Об этом заявил аналитик компании «Золотой монетный дом», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Его слова приводит сайт телеканала «360».

Как уточнил эксперт, в ближайшее время не стоит ожидать резкого снижения курса рубля к доллару. Это обусловлено тем, что за последнее время на мировом биржевом нефтерынке сформировалась положительная динамика сырьевых котировок. «Если нефть будет и дальше вот так расти, как сейчас, а стоимость Brent будет выше 90 (долларов за баррель — прим. «Ленты.ру»), к концу февраля мы получим курс 89 рублей за доллар», — заявил Голубовский.

В ходе торгов на Мосбирже курс американской валюты, по состоянию на 18:43 по московскому времени, находился на отметке в 90,92 рубля и демонстрировал незначительное укрепление на 7,5 копеек. Курс евро, в свою очередь, достиг уровня в 98,02 рубля (плюс 10 копеек). При этом днем курс доллара в моменте укреплялся до максимального с 7 декабря значения и превышал отметку в 93,5 рубля. Однако затем американская валюта начала резко слабеть к российской.

Таким образом, курс российского рубля почти вернулся к уровню, на котором он находился в начале февраля. Тогда в ходе торгов на Мосбирже за доллар давали чуть больше 91 рубля. Курс евро к тому времени торговался в районе 99 рублей, а юань — на уровне 12,64 рубля.

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      Анатолий Акулов
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