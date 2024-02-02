Курс доллара на Мосбирже превысил 91 рубль впервые с 16 января

В ходе торгов на Мосбирже в пятницу, 2 февраля, курс доллара превысил 91 рубль. В последний раз до такого уровня он доходил 16 января, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме он поднялся до 91,06 рубля. Евро также обновил локальный максимум с той же даты, вплотную приблизившись к уровню 99 рублей. Юань достиг отметки 12,64 рубля.

Такая динамика на неделе наблюдается на фоне завершения налогового периода, неопределенности с продолжительностью периода высоких процентных ставок и влияния более низкой, чем осенью прошлого года, цены на российскую нефть, что связано с санкциями США.

Вместе с тем член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев предположил, что рубль в феврале сможет значительно укрепиться. Главным фактором он видит предстоящие президентские выборы.

В свою очередь аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что в феврале курс доллара останется в пределах 87,35-93,4 рубля. Главными событиями, которые могут повлиять на рубль, он назвал возможное продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами, а также решения Банка России и Федеральной резервной системы США по ставкам.