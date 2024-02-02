Рублю предрекли сильное укрепление

Экономист Разуваев спрогнозировал укрепление рубля весной до 80 за доллар

Рубль будет укрепляться по отношению к другим валютам весной, считает экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Рост национальной валюты он предрек в беседе с «Лентой.ру».

«Я считаю, что рубль до выборов все равно будет дорожать на ожиданиях, что ключевая ставка не будет меняться на сохранении обязательной продажи валютной выручки, на политической стабильности и так далее. Bloomberg писал [о курсе] 80, я верю в это», — поделился прогнозом экономист.

Российская валюта слабеет последние две недели. В начале торгов на Мосбирже в четверг, 2 февраля, курс евро превысил 98 рублей, что произошло впервые с 16 января. Курс доллара доходил до 90,7 рубля, а юань — до 12,6 рубля.

Ранее в России решили продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами до конца 2024 года. По мнению финансового эксперта, кандидата экономических наук Владимира Григорьева, мера обеспечит поддержание нормального курсового соотношения рубля к иностранным валютам, снижение волатильности рынка и предсказуемость курса.

