Курс евро вырос до максимума за две недели

Курс евро на Мосбирже превысил 98 рублей впервые с 16 января

В начале основной торговой сессии Мосбиржи в четверг, 2 февраля, курс евро превысил 98 рублей, что произошло впервые с 16 января, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме европейская валюта поднималась до 98,67 рубля. Курс доллара доходил до 90,7 рубля, а юань — до 12,6 рубля. Российская валюта слабеет последние две недели.

Такой динамике способствует завершение налогового периода, а также растущее влияние упавших по сравнению с осенним периодом цен на российскую нефть и объемов ее поставок.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предположил, что в феврале курс доллара может колебаться в диапазоне 87,35-93,4 рубля. Главными ожидаемыми событиями месяца, которые повлияют на динамику российской валюты, он назвал возможное продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами, а также решения Банка России и Федеральной резервной системы США по ставкам.