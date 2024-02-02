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10:30, 2 февраля 2024Экономика

Курс евро вырос до максимума за две недели

Курс евро на Мосбирже превысил 98 рублей впервые с 16 января

Фото: Unsplash

В начале основной торговой сессии Мосбиржи в четверг, 2 февраля, курс евро превысил 98 рублей, что произошло впервые с 16 января, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме европейская валюта поднималась до 98,67 рубля. Курс доллара доходил до 90,7 рубля, а юань — до 12,6 рубля. Российская валюта слабеет последние две недели.

Такой динамике способствует завершение налогового периода, а также растущее влияние упавших по сравнению с осенним периодом цен на российскую нефть и объемов ее поставок.

Курс доллара от TradingView

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предположил, что в феврале курс доллара может колебаться в диапазоне 87,35-93,4 рубля. Главными ожидаемыми событиями месяца, которые повлияют на динамику российской валюты, он назвал возможное продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами, а также решения Банка России и Федеральной резервной системы США по ставкам.

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      Платон Щукин
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