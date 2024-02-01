В России спрогнозировали курс рубля в феврале

Аналитик Антонов: доллар в феврале будет торговаться в диапазоне 87-93 рублей

В феврале 2024 года курс доллара может колебаться в диапазоне 87,35-93,4 рубля. Такой прогноз в разговоре с «Известиями» озвучил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

При этом эксперт ожидает, что евро будет торговаться около значений в 94-101 рубль, а юань — 12-12,9 рубля. По словам Антонова, главными событиями, которые будут влиять на колебания курса рубля в ближайший месяц, станут возможное продление обязательной продажи валютной выручки экспортерамии и решения Банка России и Федеральной резервной системы США по ключевой ставке.

Он добавил, что эксперты компании не ожидают в феврале обвала национальной валюты, а ее краткосрочное падение возможно в случае, если мера по обязательной продаже выручки экспортерами не будет продлена. Аналитик предположил, что ЦБ РФ сохранит ставку на уровне 16 процентов годовых. «Также не стоит забывать о 13-м пакете санкций Евросоюза. Он также может негативно отразиться на котировках рубля», — добавил Антонов.

Руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами инвестиционной компании Fontvielle Сергей Соловых был менее оптимистичен в своих прогнозах. По его мнению, факторы поддержки рубля уже максимально заложены в текущие значения курса. При этом Центробанк будет продавать на внутреннем рынке меньше иностранной валюты, тогда как активность импортеров может увеличится. «При текущих вводных я ожидаю, что в феврале российская валюта умеренно ослабнет к доллару, евро и юаню, торгуясь в узком коридоре. Так, вероятно, к доллару США он составит 89-93», — предположил Соловых.

На закрытии Мосбиржи в среду, 31 января, курс доллара достиг 90,02 рубля. В последний раз торги завершались на уровне выше 90 рублей 8 января. Курс евро составил 97,58 рубля. До этого на таком значении в конце сессии он находился 10 января. Юань закрылся на 12,5 рубля — как и для доллара, это случилось впервые за три недели.