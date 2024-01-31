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19:38, 31 января 2024Экономика

Курс доллара на закрытии биржи превысил 90 рублей

Курс доллара превысил 90 рублей на закрытии Мосбиржи впервые за три недели
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

На закрытии Мосбиржи в среду, 31 января, курс доллара достиг 90,02 рубля. В последний раз торги завершались на уровне выше 90 рублей 8 января, а если учитывать рабочие дни, когда объем продажи и покупки иностранной валюты значительно выше, то такая ситуация наблюдается впервые с начала года, свидетельствуют данные площадки.

Курс евро составил 97,58 рубля. До этого на таком значении в конце сессии он находился 10 января. Юань закрылся на 12,5 рубля — как и для доллара, это случилось впервые за три недели.

Российская валюта коррекционно слабеет на фоне завершения на прошлой неделе налогового периода. Также влияют сохранение трудностей с расчетами с дружественными странами в начале года и стабильно высокий дисконт на собственные поставки нефти.

На максимуме в начале года доллар достигал 92,87 рубля, а падал до 87,37 рубля. Евро доходил до 102,11 рубля, а снижался до 94,7 рубля, для юаня аналогичные цифры — 12,78 рубля и 12,1 рубля.

Курс доллара от TradingView

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин предположил, что курс рубля может после 29 января перейти к ослаблению. Схожий прогноз по курсу дал и управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

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