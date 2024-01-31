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14:41, 31 января 2024Экономика

Скидки на российскую нефть выросли

Argus: в январе скидки на российскую нефть выросли до 18,38 доллара за баррель

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

В первые 30 дней января скидки на российскую нефть оказались даже больше, чем после резкого роста в декабре. Об этом со ссылкой на данные ценового агентства Argus пишет «Интерфакс».

При этом за счет общего роста цен на нефть, связанного с действиями йеменских хуситов в Красном море, цены на сырье из России также растут. В январе средняя стоимость основного экспортного сорта Urals с поставками в Приморске выросла до 61,77 доллара за баррель при дисконте 18,38 доллара, хотя в декабре падала до 59,6 доллара при скидке 18,22 доллара.

Кроме того, дисконт на российскую нефть с поставками из Новороссийска несколько сократился, пусть снижение и оказалось меньше, чем рост в Приморске — 17,9 доллара против 18 долларов за баррель в декабре.

Ранее вице-премьер Александр Новак назвал цены на российскую нефть адекватными и отражающими текущие реалии. По его мнению, в течение года с налаживанием логистики дисконт постепенно будет сокращаться, как это уже случалось в 2022 и 2023 годах.

В прошлом году самым высоким дисконт на российскую нефть в Приморске был в январе — 40,05 доллара за баррель, а самым низким — в сентябре (13,71 доллара). По итогам года Минфин оценил среднюю стоимость Urals в 62,99 доллара за баррель.

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      Платон Щукин
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