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14:08, 9 января 2024Экономика

Стоимость российской нефти резко снизилась

Стоимость российского сорта нефти Urals в декабре упала до $64,23 за баррель
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В декабре 2023 года средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals упала до 64,23 доллара за баррель, что на восемь долларов ниже, чем в ноябре. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Дисконт к эталонному сорту Brent вырос до 13,65 доллара за баррель, что выше, чем месяцем ранее. По итогам всего года средняя стоимость Urals составила 62,99 доллара за баррель, в 2022-м — 76,09 доллара.

Таким образом, ограничения не смогли удержать цены ниже потолка, введенного западными странами в декабре прошлого года на уровне 60 долларов за баррель, однако превышение оказалось небольшим.

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Падение цен на Urals на 20 долларов от осенних максимумов объясняется как общим снижением нефтяных котировок, так и ужесточением давления со стороны США. Вашингтон ввел санкции в отношении нескольких танкеров и их владельцев, а также предупредил греческих перевозчиков, занимающих значительную долю рынка, о последствиях помощи российским компаниям в деле обхода потолка.

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      Платон Щукин
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