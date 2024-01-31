В России решили подождать роста цен на нефть

Новак предположил скорое сокращение дисконта на российскую нефть Urals

Дисконт основного российского экспортного сорта нефти Urals к эталонному сорту Brent будет постепенно сокращаться, как это уже случалось в прошлые годы, надо просто подождать. Такое предположение высказал вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, ситуация похожа на ту, что складывалась в начале 2022-го и 2023 годов. В первом случае начались боевые действия на Украине, а во втором — заработали потолки цен на нефть и нефтепродукты, введенные западными странами.

В конце прошлого года США и Европа усилили давление на покупателей российской нефти и начали вводить санкции в отношении компаний и танкеров, которые способствуют перевозкам сырья с нарушением санкционного режима. Однако, считает Новак, рынок постепенно перестроится, возникнут новые цепочки поставок, а дисконт упадет.

В первую половину 2022 года средняя стоимость Urals оставалась ниже 60 долларов за баррель, что соответствует потолку. Однако позднее, на фоне роста нефтяных котировок и улучшений в логистике, дисконт сократился до 10 долларов за баррель, а стоимость российской нефти поднялась выше 80 долларов.

В ноябре США начали активно вводить санкции в отношении операторов и танкеров, после чего цена на Urals вернулась к отметке 60 долларов. По итогам года средняя стоимость основного российского сорта нефти, по данным Минфина, составила 62,99 доллара за баррель.

По оценке Новака, к концу января Россию устраивают текущие цены на нефть, они отражают ситуацию на рынке. В настоящее время наибольшее влияние на них оказывает ситуация в Красном море, движение судов через которое резко сократилось из-за атак йеменских хуситов.