Власти назвали цены на нефть адекватными

Новак: текущие цены на нефть адекватно отражают ситуацию на рынке

Россию устраивают текущие цены на нефть, они отражают ситуацию на рынке. Адекватной стоимость сырья назвал вице-премьер Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя властей, в 2024 году спрос на сырье на мировых рынках может вырасти на два миллиона баррелей в сутки.

«Во многом будет зависеть от роста мировой экономики. Есть разные оценки у экспертов, они меняются в течение года, ежеквартально. Консенсус — около двух миллионов баррелей в сутки будет увеличение спроса в 2024 году», — пояснил он.

На фоне растущего спроса на энергоресурсы скидки на российскую нефть Urals к Brent должны уменьшиться. Последний скачок дисконта связан последним пакетом санкций, и скоро разница в цене между российской сырьем и эталоном будет снижаться.

«У нас уже было два всплеска роста дисконта — в 2022 году и в начале прошлого года. (...) Это естественная реакция рынка и его участников, чтобы страховать свои риски. Я уверен, что по мере того, как будет налаживаться цепочка, [а рынок] успокаиваться, дисконт будет снижаться», — добавил Новак.

Мировые цены на нефть достигли максимального значения 25 января. Стоимость мартовских фьючерсов на поставку эталонной североморской марки Brent превысила отметку в 81 доллар за баррель. Таких высоких значений на бирже не фиксировалось с 27 декабря 2023 года.

Стоимость сырья растет на фоне геополитической напряженности в Красном море. Из-за нападений йеменских повстанцев крупные нефтяные компании, такие как Shell и BP, решили перенаправить танкеры в обход опасной акватории. В Shell объяснили подобную меру необходимостью обезопасить морские перевозки от обстрелов хуситов. Позже к ним присоединилась одна из ведущих горнодобывающих корпораций — австралийская BHP.