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14:49, 25 января 2024Экономика

Цены на нефть достигли максимального за месяц значения

Биржевые цены на нефть Brent превысили 81 доллар за баррель впервые с 27 декабря
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Биржевая стоимость фьючерсных контрактов на поставку эталонной североморской марки нефти Brent в марте 2024 года в моменте превысила отметку в 81 доллар за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской площадки ICE.

Столь высоких значений на бирже не фиксировалось с 27 декабря 2023 года. Таким образом, в ходе торгов в четверг, 25 января, цена нефти от Brent впервые достигла максимального за месяц значения. Ближе к 14:30 по московскому времени сырьевые котировки незначительно отыграли утренний прирост и опустились до отметки в 80,99 доллара за баррель. Однако к 14:41 по московскому времени котировки вернулись на прежний уровень и достигли отметки в 81,08 доллара (плюс 1,3 процента).

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Повышение стоимости эталонной марки сырья происходит на фоне сохраняющейся геополитической напряженности в акватории Красного моря. Ранее ряд крупных нефтяных компаний, включая Shell и BP, приняли решение перенаправить собственные танкеры в обход опасной акватории. В Shell объяснили подобную меру необходимостью обезопасить морские перевозки от ракетных обстрелов хуситов.

Позже к ним присоединилась и одна из ведущих горнодобывающих корпораций — австралийская BHP. В компании приняли решение перенаправить почти все свои грузовые суда по более длинному маршруту, который проходит мимо мыса Доброй Надежды в обход Африканского континента.

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      Анатолий Акулов
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