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12:44, 25 января 2024Экономика

Еще одна крупная компания перенаправит поставки из-за атак хуситов

WSJ: горнодобывающая компания BHP перенаправит поставки в обход Красного моря

Фото: Nachoman-au. / Wikimedia

Руководство австралийской компании BHP, являющейся одной из крупнейших горнодобывающих корпораций, решило перенаправить почти все свои грузовые суда в обход Красного моря, в акватории которого участились случаи ракетных атак со стороны хуситов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Из-за этой меры может существенно увеличиться время доставки грузов из Азии в Европу. В настоящее время поставки продукции клиентам BHP достигают европейского рынка по более длинному маршруту, который проходит мимо мыса Доброй Надежды в обход Африканского континента. В итоге доставка нефти, сыпучих грузов и «инфраструктурных продуктов» может существенно замедлиться, заявили собеседники газеты.

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Решение BHP последовало за аналогичными действиями других крупных компаний, включая Shell, BP и QatarEnergy. Представители последней ранее подтвердили задержку в доставке некоторых партий сжиженного природного газа (СПГ) из-за напряженной обстановки в Красном море. При этом в Катарской государственной нефтегазовой компании заверили, что угрозы массового срыва поставок СПГ ее клиентам пока нет.

В середине января агентство Bloomberg со ссылкой на участников рынка предупредило о риске значительного увеличения времени доставки СПГ и вероятном росте стоимости перевозок этого вида топлива. Обход опасной акватории, как утверждают эксперты, может привести к тому, что доставка сжиженного газа из Катара в Великобританию в обход Африканского континента будет занимать около 27 дней.

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      Анатолий Акулов
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