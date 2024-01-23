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16:31, 23 января 2024Экономика

Названы последствия продления валютных ограничений в России

Экономист Григорьев предсказал снижение волатильности на валютном рынке в России

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Продление обязательной продажи валютной выручки — хорошая новость для российской экономики, заявил финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Последствия данных ограничений он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в России решили продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами до конца 2024 года.

Согласно ограничению, экспортеры обязаны в указанный срок вернуть валютную выручку в Россию и продать ее в России, пояснил экономист. «Если этого нет, то экспортеры могут ее не возвращать, а оставить где-нибудь в Дубае (раньше это было в Западной Европе или США). При таком подходе, когда где хочешь ее оставляй, по большому счету нет никакого значения, сколько мы от экспорта зарабатываем, если деньги в Россию не приходят. Курс рубля тогда всегда будет слабый», — добавил он.

Эта мера обеспечивает возвращение валюты в страну и, соответственно, поддержание нормального курсового соотношения рубля к иностранным валютам, снижение волатильности рынка, ну и определенную предсказуемость курса, что в общем-то важно для всех участников экономической деятельности, поэтому этот момент очень важный. Именно валютные ограничения помогли остановить бесконтрольное снижение курса рубля, которое началось в прошлом году, особенно в последнем квартале, и вернуть его на более приемлемые позиции для нашей экономики

Владимир Григорьевэкономист

Григорьев также отметил, что у российской экономики на текущий момент есть системные и структурные проблемы. «Большинство жителей России этого не ощущают просто в силу того, что у нас сильное государство и достаточно сильная экономика, но это существует и это отражается в том же санкционном давлении, по количеству санкций мы уже все рекорды побили», — поделился эксперт.

По его мнению, продлив валютные ограничения, власти проявили ответственность, мудрость и дальновидность, так как в текущих условиях это правильная мера.

«Хорошо, что это произошло, потому что страхи уже были по поводу того, что будет дальше с рублем. Теперь понятно — ничего не будет. Это, конечно, не означает, что не будет вообще волатильности валютного рынка, потому что у нас остается такой фактор, как соотношение объемов экспорта и импорта. Сколько мы продадим с учетом того, что это обратно вернется в Россию — это очень важный фактор, то есть в каком количестве валюта будет поступать на российский рынок, но это все-таки уже более предсказуемые, управляемые и прогнозируемые вещи, чем ситуация, когда экспортеры, могут выручку сюда вообще не возвращать», — заключил экономист.

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Поводом для обязательной продажи валютной выручки стало ослабление рубля. С момента действия этой меры российская валюта укрепилась примерно на 10 процентов по отношению к доллару, хотя на процесс влияли многие факторы, в частности, резкое увеличение ключевой ставки Банком России.

Обязательную продажу валютной выручки для крупнейших экспортеров ввели на полгода, до начала апреля 2024 года. С того момента рубль укрепился с уровня 100 рублей за доллар до 90 рублей. По словам Владимира Путина, мера действительно вводит элемент контроля, но после того, как ситуация нормализуется, а курс рубля стабилизируется, ее отменят. Сейчас, согласно указу главы государства, экспортеры из закрытого списка размещают на своих российских счетах не менее 80 процентов валютной выручки.

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      Екатерина Смирная
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