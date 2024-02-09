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20:14, 9 февраля 2024Россия

Призвавший прикрыть соски «Родины-матери» активист извинился

Активист из Башкирии, призвавший прикрыть соски «Родины-матери», извинился

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Активист из Башкортостана Расул Ахияретдинов, который призвал закрыть соски памятника «Родина-мать», извинился. Об этом сообщает издание «Подъем».

Он упомянул, что его дед сражался за Сталинград, а других родственников он потерял в боях Второй мировой войны.

«Разобравшись в реакции, я понял, что для многих людей эта статуя значит не просто статую, а "Родину-мать". И я как человек, который не хочет раскола и конфликтов в РФ, приношу извинения перед ветеранами ВОВ», — сказал он.

Активист добавил, что Россия проходит нелегкие времена, в которые не стоило выкладывать подобные видео.

8 февраля активист из Башкортостана Расул Ахияретдинов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой переделать монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде из-за голой груди и торчащих сосков скульптуры. По словам россиянина, пообщавшись с мусульманским и православным духовенством, а также с жителями Волгограда, он пришел к выводу, что ни один человек не доволен внешним видом монумента. При этом внешний вид скульптуры он назвал ошибкой Советского Союза.

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      Никита Абрамов
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