Мусульманский активист попросил Путина одеть Родину-мать из-за торчащих сосков

Активист из Башкирии попросил Путина переделать Родину-мать из-за голой груди

Мусульманский активист из Башкортостана Расул Ахияретдинов записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой переделать монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде из-за голой груди скульптуры и торчащих на ней сосков. Об этом пишет V1.ru.

Запись обращения Ахияретдинов выложил в соцстетях, однако на момент написания новости она была удалена. По словам активиста, пообщавшись с мусульманским и православным духовенством, а также с жителями Волгограда, он пришел к выводу, что ни один человек не доволен внешним видом монумента.

Советский Союз сделал не мало ошибок и одна из ошибок — это статуя. Мы братский народ. Владимир Владимирович, наша с вами мать так выглядеть не может. Мы просим вас реконструировать, дать указание на реконструкцию данного памятника Расул Ахияретдинов, активист

Он добавил, что жители Волгограда хотят сохранить памятник, но скрыть его «срамные места».

В беседе с V1.ru мужчина вспомнил видеоролики, на которых люди совершают с монументом «всякие непристойности». Ахияретдинов заявил, что осуждает их, однако подчеркнул, что к этому привела обнаженная грудь скульптуры. Он также заявил об «идентичном подтексте» «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой и внешнего вида памятника. «Да, посыл этот придуман в советском мире. Но сейчас мы вступаем в новую эру развития семьи и общества. Стоит показательно сейчас взять и сказать, что Советский Союз сделал ошибку. Тогда же боролись с религией, с неравенством мужчин и женщин», — отметил он.

Ахияретдинов усомнился, что после вечеринки Ивлеевой скульпторы решились бы на подобный образ для монумента. По мнению активиста, сделать Родину-мать скромнее не составит труда. «У многих есть формы, и с этим ничего не сделаешь. Это природа, и это прекрасно. Но не нужно откровенности такой излишней, — сказал он. — Возможно, [стоит] надеть платочек на плечи или руки. Все-таки платок является символом чести женщины».

Отвечая на вопрос журналиста о том, не смущает ли его мужчина с голым торсом на памятнике «Стоять насмерть», общественник подчеркнул, что тела мужчины и женщины — разные вещи. «Если бы у него там половые органы открыты были, то другой вопрос. А тут вдобавок не просто женщина, а мать. Лично для меня образ матери имеет большое значение», — заключил Ахияретдинов.

Ранее стало известно, что в аэропорту Москвы задержали 23-летнего блогера за оскорбительное видео около монумента «Родина-мать зовет!». В июле 2023 года россиянка прыгала на склоне с братскими захоронениями и делала неприличные жесты в направлении скульптуры, а затем ролик выложила в интернет. После возбуждения уголовного дела она попыталась скрыться и покинула страну.