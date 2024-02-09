Мусульманский активист попросил Путина одеть Родину-мать из-за торчащих сосков
Мусульманский активист из Башкортостана Расул Ахияретдинов записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой переделать монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде из-за голой груди скульптуры и торчащих на ней сосков. Об этом пишет V1.ru.
Запись обращения Ахияретдинов выложил в соцстетях, однако на момент написания новости она была удалена. По словам активиста, пообщавшись с мусульманским и православным духовенством, а также с жителями Волгограда, он пришел к выводу, что ни один человек не доволен внешним видом монумента.
Советский Союз сделал не мало ошибок и одна из ошибок — это статуя. Мы братский народ. Владимир Владимирович, наша с вами мать так выглядеть не может. Мы просим вас реконструировать, дать указание на реконструкцию данного памятника
Он добавил, что жители Волгограда хотят сохранить памятник, но скрыть его «срамные места».
В беседе с V1.ru мужчина вспомнил видеоролики, на которых люди совершают с монументом «всякие непристойности». Ахияретдинов заявил, что осуждает их, однако подчеркнул, что к этому привела обнаженная грудь скульптуры. Он также заявил об «идентичном подтексте» «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой и внешнего вида памятника. «Да, посыл этот придуман в советском мире. Но сейчас мы вступаем в новую эру развития семьи и общества. Стоит показательно сейчас взять и сказать, что Советский Союз сделал ошибку. Тогда же боролись с религией, с неравенством мужчин и женщин», — отметил он.
Ахияретдинов усомнился, что после вечеринки Ивлеевой скульпторы решились бы на подобный образ для монумента. По мнению активиста, сделать Родину-мать скромнее не составит труда. «У многих есть формы, и с этим ничего не сделаешь. Это природа, и это прекрасно. Но не нужно откровенности такой излишней, — сказал он. — Возможно, [стоит] надеть платочек на плечи или руки. Все-таки платок является символом чести женщины».
Отвечая на вопрос журналиста о том, не смущает ли его мужчина с голым торсом на памятнике «Стоять насмерть», общественник подчеркнул, что тела мужчины и женщины — разные вещи. «Если бы у него там половые органы открыты были, то другой вопрос. А тут вдобавок не просто женщина, а мать. Лично для меня образ матери имеет большое значение», — заключил Ахияретдинов.
Ранее стало известно, что в аэропорту Москвы задержали 23-летнего блогера за оскорбительное видео около монумента «Родина-мать зовет!». В июле 2023 года россиянка прыгала на склоне с братскими захоронениями и делала неприличные жесты в направлении скульптуры, а затем ролик выложила в интернет. После возбуждения уголовного дела она попыталась скрыться и покинула страну.