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11:30, 9 февраля 2024Силовые структуры

Российского блогера задержали за оскорбительное видео у монумента

В Москве задержали блогера за видео у монумента «Родина-мать зовет!»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В аэропорту Москвы задержали 23-летнего блогера, которая сняла оскорбительное видео около монумента «Родина-мать зовет!» и выложила в интернет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области.

Девушка обвиняется в преступлении по статье о реабилитации нацизма.

В июле 2023 года она сняла и опубликовала видео прогулки по Мамаеву кургану в Волгограде. Блогер прыгала на склон с братскими захоронениями и делала неприличные жесты в направлении скульптуры. Сразу после возбуждения уголовного дела девушка попыталась скрыться от правоохранителей, для чего уехала из России. Фигурантку объявили в розыск, а задержали, когда она вернулась на территорию страны. Девушку доставили в Волгоград.

Ранее сообщалось, что на Камчатке Федеральная служба безопасности задержала иностранца за пропаганду терроризма в соцсетях.

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