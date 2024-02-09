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03:55, 9 февраля 2024Мир

Путин рассказал о позиции Клинтона по вступлению России в НАТО

Путин: Клинтон говорил о возможности вступления России в НАТО, но сменил позицию
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Путин

Владимир Путин. Кадр: Tucker Carlson Network / Reuters

Экс-президент США Билл Клинтон сначала называл возможность вступления России в НАТО интересной идеей и говорил, что думает, что это возможно, но после разговора со своей командой изменил позицию и заявил, что сейчас это невозможно. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Запись беседы опубликована на сайте репортера.

Путин напомнил, что когда в 2000 году стал главой российского государства, «думал: ладно, все, югославская тема прошла, надо попробовать восстановить отношения, все-таки открыть вот эту дверь, в которую Россия пыталась пройти».

По его словам, на встрече с Клинтоном в Кремле он спросил у американского лидера о возможности вступления России в НАТО. «Вдруг он сказал: ты знаешь, это интересно, я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой — нет, сейчас это невозможно», — вспомнил Путин.

Он предложил спросить об этом у самого Клинтона, «я думаю, он наше интервью услышит — подтвердит». «Я бы никогда не стал ничего подобного говорить, если бы этого не было. Ну ладно, сейчас невозможно», — добавил он.

Журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, взял интервью у российского лидера и пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение. Интервью опубликовано в 02:00 по московскому времени 9 февраля.

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      Марина Совина
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