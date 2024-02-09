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07:02, 9 февраля 2024Россия

Путин сравнил сознание людей на Западе и в России

Путин о людях на Западе и в РФ: русский человек думает больше о вечном
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Президент России Владимир Путин сравнил сознание людей на Западе и в России. Свое мнение он высказал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, запись беседы опубликована на сайте репортера.

«Русский человек, российский человек думает больше о вечном, думает больше о ценностях моральных, нравственных. Не знаю, может быть, Вы со мной не согласитесь, но все-таки западная культура более прагматичная», — сказал глава государства», — сказал он.

По его словам, такое различие не является негативным. Оно дает возможность «золотому миллиарду» добиваться хороших успехов в производстве, науке и других областях, считает Путин.

Президент назвал русскую культуру человекоориентированной. Он напомнил, что писатель Федор Достоевской, который на Западе известен как гений русской культуры, много писал о русской душе.

Ранее Путин заявлял, что главные черты россиян — щедрость, широта души и сострадание. Люди в России умеют держать слово, дружить и никогда не подводить своих товарищей.

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      Анастасия Шейкина
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