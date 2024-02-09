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05:59, 9 февраля 2024Мир

Путин впервые заговорил о личной беседе с Зеленским

Путин в ходе переговоров спросил Зеленского, почему он поддерживает неонацистов
СюжетИнтервью Путина Такеру Карлсону

Фото: Tucker Carlson Network / Reuters

Президент России Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном впервые заговорил о личном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он рассказал, что в ходе переговоров спросил у главы Украины, почему тот поддержал неонацистов, интервью опубликовано на сайте репортера.

«Я говорю: Володя, что ты делаешь? Почему вы сегодня поддерживаете неонацистов в Украине, в то время как ваш дед боролся с фашизмом?» — поделился глава РФ. Он напомнил, что дед Зеленского сражался против фашистской Германии во времена Второй мировой войны. Ответ украинского президента Путин озвучивать отказался, так как счел это неправильным.

Российский лидер добавил, что Зеленский, придя к власти, осознал две вещи. Во-первых, что неонацисты и националисты агрессивны, а потому с ними лучше не ссориться. Во-вторых, что западные страны во главе с США поддержат всех, кто выступает против РФ.

Ранее журналист Карлсон назвал безумцами тех, кто считает, что Путин уступит Крым Украине. По его словам, попытки превратить Россию, которая имеет большой ядерный потенциал, в слабое государство бессмысленны.

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      Александра Синицына
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