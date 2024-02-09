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17:50, 9 февраля 2024Культура

Рэпер Птаха рассказал о спасении Гуфа от наркотической зависимости

Рэпер Птаха рассказал, что обманом увез Гуфа в рехаб
Птаха

Птаха. Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Российский рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) рассказал, как принимал участие в спасении рэп-исполнителя Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, от наркотической зависимости. Этим он поделился в интервью YouTube-каналу «Татарка FM».

По словам артиста, он не хотел помогать Долматову, но «надо было», поэтому ему пришлось пойти на обман. «Я ему сказал: "Давай сейчас подъеду, потусим". Он вышел, мы его посадили в машину и привезли в рехаб. Там Леша начал на меня бросаться. Он понимает, что я и [сестра Гуфа] Оля его спасли. Это реально для него закончилось бы плохо», — поделился рэпер.

Нуриев также заявил, что в то период его коллега был неадекватен и часто бросался на людей.

Ранее Гуф обвинил свою сестру Ольгу, а также первую супругу Айзу-Лилуну Ай (Анохину) в попытках отправить его на реабилитацию в Сибирь на полгода, чтобы заполучить его деньги.

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      Варвара Кошечкина
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