Режиссер «Голоса» рассказал об ужасной ошибке на шоу

Режиссер «Голоса» Сычев вспомнил, как по ошибке развернул кресла наставников

Режиссер-постановщик популярного музыкального проекта «Голос» на Первом канале Андрей Сычев рассказал, как однажды допустил на съемках программы ошибку, которая сильно его смутила. Историей он поделился в беседе с телеведущей Яной Чуриковой, видео вышло на YouTube.

Сычев отметил, что в «Голосе» он управляет кнопкой, которая поворачивает кресла наставников. Он заявил, что однажды во время слепых прослушиваний на программе «Голос.Дети» слишком рано развернул все кресла, из-за чего создалось ложное впечатление, что все наставники одобрили выступающего.

Режиссер-постановщик пояснил, что инцидент произошел, так как он подумал, что выступавший ребенок уже закончил петь. Однако как только он осознал свою оплошность, то сразу вернул кресла наставников на место. «Бедный ребенок подумал, наверное, что все [наставники] к нему повернулись. А они глянули и обратно развернулись», — вспомнил Сычев. Он отметил, что поначалу чувствовал себя ужасно из-за ошибки, однако затем оплошность показалась ему смешной.

Ранее участник «Голоса» Торнике Квитатиани раскрыл, что отказался участвовать в шоу «Ледниковый период» в паре с фигуристкой, двукратной чемпионкой Европы и мира Евгенией Медведевой. Он признался, что впоследствии пожалел о своем решении.