Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:09, 13 января 2024Интернет и СМИ

Участник «Голоса» рассказал о предложении стать партнером фигуристки Медведевой

Участник «Голоса» Квитатиани отказался участвовать в «Ледниковом периоде»

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале, спортсмен Торнике Квитатиани признался, что отказался участвовать в шоу «Ледниковый период» в паре с фигуристкой, двукратной чемпионкой Европы и мира Евгенией Медведевой. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

Квитатиани рассказал, что ему позвонил директор Медведевой и предложил стать ее партнером в шоу. «Женя [Медведева] сказала ему, что я умею кататься на коньках. Но тогда я был совершенно не готов к этому», — объяснил певец.

Он также заявил, что очень пожалел об упущенной возможности. По его словам, после этого случая он купил коньки и стал заниматься с тренером.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о переживаниях Медведевой из-за ухода из шоу ее партнера, блогера Дани Милохина. Тарасова заявила, что фигуристка много плакала из-за случившегося.

В 2022 году проекте Медведева выступала в паре с Милохиным в шоу «Ледниковый период». 25 октября того же года блогер заявил, что покидает проект из-за усталости. Его решение вызвало недоумение у создателей шоу.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Запорожье обвинили Украину в подготовке антироссийских провокаций. Каковы вероятные сценарии?

      В Ленинградской области встретили семейство яков

      Найденные в Перу похожие на пришельцев фигуры оказались куклами

      Турция пообещала нейтрализовать всех террористов в Ираке и Сирии

      Глава украинской разведки резко сменил позицию по России

      Бывшая россиянка стала второй на чемпионате Европы по фигурному катанию

      Участок российской дороги перекрыли из-за фрагментов неизвестного устройства

      Участник «Голоса» рассказал о предложении стать партнером фигуристки Медведевой

      В МИД ответили на вопрос о позиции России по выборам в Тайване

      Бывшего командира батальона ГИБДД задержали из-за многомиллионной взятки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости