Участник «Голоса» рассказал о предложении стать партнером фигуристки Медведевой

Участник «Голоса» Квитатиани отказался участвовать в «Ледниковом периоде»

Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале, спортсмен Торнике Квитатиани признался, что отказался участвовать в шоу «Ледниковый период» в паре с фигуристкой, двукратной чемпионкой Европы и мира Евгенией Медведевой. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

Квитатиани рассказал, что ему позвонил директор Медведевой и предложил стать ее партнером в шоу. «Женя [Медведева] сказала ему, что я умею кататься на коньках. Но тогда я был совершенно не готов к этому», — объяснил певец.

Он также заявил, что очень пожалел об упущенной возможности. По его словам, после этого случая он купил коньки и стал заниматься с тренером.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о переживаниях Медведевой из-за ухода из шоу ее партнера, блогера Дани Милохина. Тарасова заявила, что фигуристка много плакала из-за случившегося.

В 2022 году проекте Медведева выступала в паре с Милохиным в шоу «Ледниковый период». 25 октября того же года блогер заявил, что покидает проект из-за усталости. Его решение вызвало недоумение у создателей шоу.