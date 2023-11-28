Тарасова рассказала о плакавшей из-за Милохина Медведевой

Татьяна Тарасова рассказала о плакавшей из-за Дани Милохина Евгении Медведевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о взаимоотношениях серебряной призерки Олимпиады Евгении Медведевой с блогером Даней Милохиным. Об этом сообщает Sport24.

По словам специалиста, спортсменка переживала после ухода блогера с «Ледникового периода». «Ой, как же Женя сильно плакала из-за Милохина. Но если сейчас она записывает с ним интервью, значит ей абсолютно все равно на него. И это прекрасно, что Жене все равно на такого человека!» — заявила Тарасова.

О решении покинуть «Ледниковый период» Милохин объявил 25 октября 2022 года в социальных сетях. Уход из проекта, в котором он катался в паре с Медведевой, он объяснил усталостью.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль.