Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:09, 25 октября 2022Интернет и СМИ

Резко покинувший «Ледниковый период» Милохин шокировал Авербуха

Авербух признался, что был очень удивлен резким уходом Милохина из шоу «Ледниковый период»
Илья Авербух

Илья Авербух. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Продюсер шоу «Ледниковый период» и хореограф Илья Авербух прокомментировал решение тиктокера Дани Милохина, выступавшего в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой, покинуть проект. Его слова приводит «РБК Спорт».

Авербух признался, что он и Медведева были шокированы резким уходом Милохина. По его словам, незадолго до этого блогер был на тренировке в хорошем настроении. Через некоторое время продюсер шоу узнал, что тиктокер отправился в аэропорт и улетел.

«Нас так в спорте не воспитывали, ответственность не только за самого себя, но и самого партнера присутствовала всегда», — поделился удивлением хореограф, добавив, что поступок Милохина «не укладывается у него в голове» и «не красит блогера как личность».

Продюсер «Ледникового периода» также сообщил, что сейчас принимается решение о том, в каком качестве Медведева будет участвовать в шоу. Как подчеркнул Авербух, команда проекта «старается делать все возможное», чтобы фигуристка продолжила сниматься в проекте. Хореограф не исключил, что у нее может появиться новый партнер.

Ранее об уходе Милохина из «Ледникового периода» высказалась фигуристка и участница шоу Татьяна Волосожар. Она заявила, что эта новость стала для нее неожиданностью.

О решении покинуть «Ледниковый период» Милохин объявил 25 октября в социальных сетях. Уход из проекта он объяснил усталостью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Россия ответила на восьмой пакет санкций ЕС и расширила стоп-лист
«Челси» обыграл «Зальцбург» в матче Лиги чемпионов
В Иране застрелили трех сотрудников КСИР
Россия заявила о суете в правящих кругах Киева из-за «грязной бомбы»
Отеки назвали симптомом опасных болезней
Российский журналист заключил брак с экс-участником шоу «Замуж за Бузову»
Сторонники «Единой России» помогли людям с нарушением слуха
Названы сроки открытия магазинов Zara в России
На Украине захотели привлечь безработных для помощи ВСУ
Задержан коммерческий директор Ксении Собчак
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.