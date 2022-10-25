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18:25, 25 октября 2022Интернет и СМИ

В «Ледниковом периоде» высказались о будущем Медведевой после ухода Милохина

Фигуристка Волосожар допустила участие Медведевой в Ледниковом периоде без Милохина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Фигуристка и участница шоу «Ледниковый период» Татьяна Волосожар в беседе с «Лентой.ру» сообщила, что уход блогера Дани Милохина с проекта стал для нее неожиданным. Также фигуристка предположила, какое будущее в шоу ждет ее коллегу Евгению Медведеву, которая каталась в дуэте с Милохиным.

«Это неожиданная новость. Если у Жени [Медведевой] будет интерес, то, наверное, она останется в проекте», — сказала Татьяна Волосожар.

Тиктокер Даня Милохин, который катался в «Ледниковом периоде» с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, 25 октября сообщил, что принял решение покинуть шоу. Об этом он заявил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее российский режиссер Никита Михалков назвал Милохина, который признался, что не знал о существовании Сахалина, «овощем безграмотным».

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Алена Шевченко
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