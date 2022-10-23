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14:31, 23 октября 2022Культура

Никита Михалков назвал Даню Милохина безграмотным овощем

Режиссер Никита Михалков назвал Милохина овощем безграмотным за его незнание о Сахалине

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский режиссер Никита Михалков назвал TikTok-блогера Даню Милохина, который признался, что не знал о существовании Сахалина, «овощем безграмотным». Об этом пишет издание StarHit.

Михалков остался недоволен тем, что Милохин работает на телевидении в качестве ведущего и члена жюри в телешоу. Кинорежиссер заявил, что основная проблема сегодняшнего общества состоит в поощрении неграмотности, примером которой и является молодой блогер.

«Выясняется, что Даня Милохин, сидя в жюри, не знает, что есть остров Сахалин в пределах границ страны, где он находится. Это не вызывает ни изумления, ни возмущения: это как детская улыбка, как девочка описалась. То есть человек, у которого миллионы подписчиков, интересен тем, что не знает ничего. Чистый лист бумаги. Растение», — высказался Михалков, уточнив, что ничего не имеет против самого Милохина, а лишь критикует «поразительное снижение принципиального уровня критического взгляда на жизнь».

Ранее российская теле- и радиоведущая, бывшая соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран раскритиковала Милохина, назвав его деградантом. Кроме того, она усмотрела диверсию в его появлении в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

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Варвара Кошечкина
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