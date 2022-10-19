Бывшая соведущая Соловьева назвала Милохина деградантом

Телеведущая Шафран назвала блогера Милохина деградантом и сфабрикованной куклой

Известная российская теле- и радиоведущая, бывшая соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран раскритиковала TikTok-блогера Даню Милохина, назвав его деградантом. Кроме того, она усмотрела диверсию в его появлении в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Об этом она заявила в интервью актеру Вячеславу Манучарову, которое опубликовано его на YouTube-канале.

Говоря о современном телевидении, Шафран отметила, что считает неуместной трансляцию развлекательного шоу «Ледниковый период» во время спецоперации на Украине. «Первый канал запускает развлекательное шоу, какое? Где участвует, насколько я понимаю по рекламе, этот деградант Даня Милохин, полумальчик-полудевочка, абсолютно сфабрикованная политтехнологически кукла», — возмутилась ведущая.

По мнению Шафран, популярность пришла к тиктокеру не сама по себе: ведущая считает, что образ Милохина был создан политтехнологически. Теперь же, как утверждает Шафран, Милохина эксплуатируют для продвижения определенной идеологии, которая противоречит политике, провозглашенной в России. «Это диверсия, очевидно, какая-то или это по недосмотру, по слабоумию некоторых телевизионных продюсеров, возникает вопрос? Мне кажется, что все-таки это ближе, наверное, к диверсии», — добавила ведущая.

Милохин впервые стал героем «Ледникового периода» осенью 2021 года. Блогер выступал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. Они также участвуют в новом сезоне проекта под названием «Ледниковый период. Снова вместе», который выходит на Первом канале с октября 2022 года.

Шафран вместе с Соловьевым долгое время вела утреннее шоу «Полный контакт» на радио «Вести FM». Ранее с ним же вела на «Серебряном дожде» передачу «Соловьиные трели». В июне 2020 года у Шафран возник конфликт с Соловьевым. Ведущие поспорили во время обсуждения законопроекта о цифровизации. Шафран попросила Соловьева не заниматься демагогией, оценивая ее слова, на что тот ответил: «Если меня обвиняешь в демагогии, то дальше надо работать одной». После этого ведущая покинула программу. Позже, комментируя конфликт, Шафран заявила, что их с Соловьевым совместная работа над смыслами исчерпала себя с содержательной точки зрения.