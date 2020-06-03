Конфликт Соловьева с соведущей накануне ее увольнения попал на видео

Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM» Анна Шафран поспорила с журналистом Владимиром Соловьевым в программе «Полный контакт» накануне увольнения. Их конфликт попал на видео, которое доступно на YouTube. На следующий день, 3 июня, соведущая Соловьева не появилась в шоу.

2 июня Соловьев и Шафран ближе к концу эфира поспорили во время обсуждения законопроекта о цифровизации («О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ»). Ведущие перебивали друг друга, обсуждая процесс рассмотрения, правок и принятия законопроекта в Госдуме.

В программу также был приглашен депутат Александр Хинштейн, общавшийся по телефону. Соловьев отстаивал позицию, что все сделали корректно, а Шафран считала, что были допущены нарушения. Она сообщала свои критические замечания Хинштейну, но Соловьеву это не понравилось. «Анна Борисовна, ты кого-то слышишь, кроме себя?!» — возмутился ведущий.

Позже во время обсуждения она предложила Соловьеву не заниматься демагогией, оценивая ее слова. На это ведущий заметил: «Если меня обвиняешь в демагогии, то дальше надо работать одной». «У тебя есть свои программы, свое представление о прекрасном, работай одна», — добавил Соловьев.

Шафран хотела продолжить общаться с Хинштейном, после чего Соловьев дал ей несколько минут. «Ты обвиняешь Александра Евсеевича в том, что он говорит неправду, в том, что он лукавит. Это уже вопрос не этого закона», — заметил он. В конце Соловьев сообщил, что передачу надо заканчивать и сказал: «Анна Борисовна, до свидания».

Ранее Шафран сообщила, что ушла из программы. Ведущая рассказала, что уволилась по инициативе Соловьева и из-за расхождений во взглядах с коллегой по передаче «Полный контакт». Соловьев назвал уход коллеги «повышением».

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