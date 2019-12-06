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Соведущую Соловьева возмутил «бесстыдно мягкий» приговор Егору Жукову

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Радиоведущую Анну Шафран возмутил условный приговор в отношении студента Егора Жукова. На своей странице в Facebook она назвала его бесстыдно мягким, самого Жукова «мамкиным революционером», а его идеи, высказанные в видео, она считает хуже прямых призывов вешать на столбах.

Шафран, соведущая Владимира Соловьева в программе «Полный контакт», полагает, что осужденный студент Высшей школы экономики и его сторонники «получили индульгенцию на продолжение своей вредоносной деятельности».

«Судебная система должна защищать не таких вот мамкиных революционеров, или, как их называли на Украине, "онижедетей". Суд должен защищать всех нас, тех, кто хочет жить в нормальном правовом государстве, а не испытывать на себе "революционную справедливость"», — считает она.

Журналистку возмущает, что соратники Жукова говорят, что его судили «за слова», поскольку слова бывают разными. Она припомнила ролик студента с инструкциями по правильному перекрыванию дорог и организации массовых беспорядков, которые, по ее выражению, хуже призывов вешать на столбах.

«Если призыва "вешать" какой-нибудь студент Вышки испугается, то выйти на улицу с красивым плакатом согласится. В результате будет как на Украине, где стильные студенты митинговали на Майдане, а их обученные и экипированные ровесники тем временем шли на штурм администрации президента», — предрекла соведущая Соловьева.

Шутку отца Жукова, который отреагировал на приговор сыну словами «Опять кормить этого обормота», Шафран предлагает понимать буквально.

Жуков был приговорен Кунцевским судом Москвы к трем годам лишения свободы условно за экстремистские призывы. Согласно приговору, ему два года нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Жуков не признал вину. Его арестовали 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы. Обвинение просило приговорить его к четырем годам колонии общего режима.

В Высшей школе экономики приговор Жукову назвали победой. В то же время сам осужденный так не считает.

Шафран — теле - и радиоведущая, вместе с Владимиром Соловьевым ведет утреннее шоу «Полный контакт» на станции «Вести FM». Ранее с ним же вела на «Серебряном дожде» передачу «Соловьиные трели». Некоторое время была соведущей передачи о здоровье «О самом главном» на «России 1». В настоящий момент ведет на православном телеканале «Спас» программу «Главное».

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