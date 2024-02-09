Роскомнадзор заявил о проверке Duolingo на ЛГБТ-пропаганду

Роскомнадзор проверяет сервис для изучения языков Duolingo на ЛГБТ-пропаганду

Роскомнадзор проверяет популярный сервис для изучения языков Duolingo на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом ведомство заявило ТАСС.

«Роскомнадзор проверяет приложение на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ», — сказали в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре также указали, что не получали обращения с просьбой проверить Duolingo от сибирской правозащитной группы «Радетель». Организация ранее призвала привлечь юрлицо Duolingo к ответственности за пропаганду ЛГБТ и заблокировать приложение в России.