Россия захотела запустить прямые авиарейсы в одну страну Африки

Посол Суриков: Россия и Мозамбик обсуждают запуск прямых авиарейсов

Россия захотела запустить прямые авиарейсы в Мозамбик. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал российский посол в африканской стране Александр Суриков.

По словам высокопоставленного дипломата, авиационные власти двух государств уже обсуждают соглашение о запуске авиасообщения. «Но туристический поток, на мой взгляд, не дает больших оснований для прямых коммерческих авиарейсов», — добавил он.

Глава дипмиссии отметил, что отдыхающие из России в африканской стране практически отсутствуют, есть лишь единичные случаи. «Пока что сюда приезжают по комплексным турам с заездом в ЮАР, Королевство Эсватини, иногда задерживаются в Мозамбике», — пояснил он.

Ранее в феврале сообщалось, что республика Малави отменила визы для туристов из 79 стран, в том числе из России, с целью развития туризма. В список этих государств также вошли Великобритания, США, КНР, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Канада и другие.