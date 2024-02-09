Россиян научили не платить за ржавую воду из крана

Юрист Атласкирова: за ржавую воду из крана можно пересчитать плату

Россияне имеют право не платить за ржавую воду, которая течет из крана. Не тратиться на подачу ресурсов ненадлежащего качества научила граждан юрист Изабелла Атласкирова, пишет aif.ru.

Согласно нормам СанПиН, питьевая вода должна быть прозрачной, без постороннего привкуса и запаха. «Если у вас из крана периодически течет ржавая жидкость, согласно п. 98 "Правил предоставления коммунальных услуг", собственник имеет право перерасчета оплаты или освобождения от нее», — рассказала Атласкирова.

Эксперт уточнила, что для этого придется предоставить доказательства. Можно снять текущую из крана воду на видео и набрать образец воды в бутылку. Лучше всего, если то же самое сделают соседи, поскольку коллективное обращение будет иметь больший эффект, отметила юрист.

«Затем вызывайте аварийно-диспетчерскую службу вашей управляющей компании. По приезде она должна составить акт в двух экземплярах, один из которых в обязательном порядке выдается хозяину квартиры. Затем нужно написать заявление в УК о перерасчете платежей за некачественно предоставленные услуги с указанием временного промежутка, когда текла ржавая вода», — добавила Атласкирова.

Специалистка также напомнила приложить к заявлению акт, который выдаст аварийно-диспетчерская служба. Если управляющая компания откажется делать перерасчет, можно пожаловаться в Роспотребнадзор, заключила юрист.

Ранее эксперты рассказали, что счетчики на воду выгодны не всем россиянам. Речь идет, например, о случаях, когда в здании установлен общедомовой прибор учета, но не все собственники поставили счетчики в своих квартирах.