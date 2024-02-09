Россиян научили отличать специалистов по поверке счетчиков от мошенников

Эксперт Костянов: поверку счетчиков проводят только аккредитованные организации

Поверку счетчиков могут проводить только аккредитованные организации и в те даты, которые указаны на едином платежном документе. Отличать специалистов по осмотру приборов учета от мошенников научил россиян заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов, его слова передает «Москва 24».

Специалист посоветовал перед вызовом организации для поверки счетчиков проверить компанию на сайте Росаккредитации. «Организация, которая аккредитована соответствующим образом, обязана передавать результаты поверок в государственную информационную систему "Аршин"», — пояснил Костянов.

Кроме того, можно обратиться за советом в управляющую компанию. «Обычно организации, которые занимаются поверкой приборов учета, не ищут клиентов. Потому что у них и так их очень много и запись большая. Поэтому если вам спустя пять минут после того, как вы набрали в компанию, настойчиво перезванивают и говорят, что они готовы поверить прибор учета, меня бы это заставило задуматься», — заключил эксперт.

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