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11:27, 9 февраля 2024Среда обитания

Россияне бросились делать ремонт

Спрос россиян на ремонтные бригады за год вырос на 29 процентов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Россияне бросились делать ремонт с помощью специалистов — спрос на услуги ремонтных бригад за год по сравнению с январем 2023 года увеличился на 29 процентов. Об этом со ссылкой на исследование экспертов «Авито Услуг» сообщает «Российская газета».

Больше всего за год у граждан вырос интерес к установке вентиляции — на 90 процентов. Помимо этого, значительно большей популярностью стали пользоваться плиточные работы (плюс 65 процентов), установка дверей (плюс 57 процентов) и потолков (плюс 53 процента), малярные работы и поклейка обоев (плюс 38 процентов), а также услуги электриков (плюс 35 процентов) и сантехников (плюс 24 процента). Россияне также начали гораздо чаще обращаться к дизайнерам интерьеров — интерес к их услугам подскочил на 118 процентов по сравнению с началом прошлого года. Продолжает пользоваться спросом и ремонт жилья под ключ — относительно января 2023-го этот показатель увеличился на 19 процентов. При этом в топе у россиян находятся услуги по неотложному ремонту.

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Руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова рассказала, что подход россиян к переделке помещений меняется: они все чаще готовы обращаться к ремонтным бригадам, чтобы сэкономить время, деньги и нервы. Интерес граждан к услугам дизайнеров интерьера она объяснила тем, что эти специалисты помогают детально спланировать ремонт и оценить затраты на старте работ.

При этом многие россияне продолжают делать ремонт самостоятельно, рассчитывая при этом сэкономить. По данным страховой компании «Росгосстрах», так предпочитают поступать 40 процентов граждан.

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      Полина Кислицына
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