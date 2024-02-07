Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:44, 7 февраля 2024Среда обитания

Россияне начали делать ремонт сами ради экономии

«Газета.Ru»: 40 процентов россиян делают ремонт самостоятельно

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

40 процентов россиян предпочитают делать ремонт в квартире самостоятельно. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные страховой компании «Росгосстрах».

Основной мотивацией для тех, кто делает ремонт самостоятельно, является экономия средств (54 процента). Уверенны в собственных силах 29 процентов россиян, не доверяют работе профессиональных бригад 17 процентов. При этом 39 процентов россиян привлекают для ремонта специалистов, 22 процента совмещают самостоятельную работу и услуги мастеров.

Более половины россиян (56 процентов) в последний раз делали ремонт менее девяти лет назад, а 16 процентов сделали его в 2023 году. Каждый десятый опрошенный обновляет жилье в настоящее время.

На обновление квартиры не более 500 тысяч рублей тратят 71 процент опрошенных. Более миллиона рублей тратят 21 процент.

Кредит для оплаты работ брали 26 процентов россиян. Из-за подорожания стройматериалов и услуг 36 процентам опрошенных пришлось выбирать более дешевую технику, 27 процентам — сантехнику, 22 процентам — отделочные материалы.

Ранее стало известно, что за последний год в российских городах-миллионниках цены на материалы и ремонтные работы выросли в среднем на 15 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по военным объектам Украины. Среди целей мог быть аэродром для истребителей F-16

      Средства ПВО сбили над Белгородской областью два беспилотника

      Водитель проехал в метрах от места взрыва в Белгороде и попал на видео

      Матыцин заявил о росте авторитета России в мировом спорте

      Мужчина вернул хозяйке потерянный 40 лет назад бумажник с документами

      Путин призвал побыстрее выпускать российские самолеты

      Путин заявил о способности России выпускать современную авиатехнику

      В России братья-рецидивисты совершили серию краж почти на 100 миллионов рублей

      Стало известно о пострадавших в Белгороде после обстрела со стороны Украины

      В Белгороде машина сбила бежавшего от взрывов в убежище десятилетнего ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше