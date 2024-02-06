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10:35, 6 февраля 2024Среда обитания

В России резко подорожал ремонт квартир

Эксперт Гольдберг: ремонт жилья в российских мегаполисах подорожал на 15 %
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

За последний год ремонт квартир в российских городах-миллионниках резко подорожал — цены на материалы и работы выросли в среднем на 15 процентов. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Сооснователь сервиса по обустройству жилья Rerooms Юрий Гольдберг отметил, что в региональных мегаполисах цены на ремонт не ниже, чем в Москве. «Разве что в некоторых случаях средний чек ниже за счет того, что в столице практически невозможно заказать частичный ремонт, а вот в регионах в некоторых случаях могут ремонтировать только одну комнату, а потом — как накопят», — уточнил специалист.

По оценкам Гольдберга, краска подорожала в среднем на 10 процентов, плитка — на 15 процентов, ламинат — на 15-20 процентов. Межкомнатные двери выросли в цене на 20 процентов, а окна — на 25 процентов. «Причина подорожания материалов — рост расходов на логистику и склады. Транспортировка и аренда складов подорожали за год на 30 процентов», — пояснил эксперт.

В компании «Cтрой MG» подсчитали, что ремонт в стандартной однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров сейчас обойдется минимум в 1,4 миллиона рублей. На 15 процентов за год увеличились и расценки на сами ремонтные работы. Эксперты считают, что подорожание в первую очередь обусловлено дефицитом кадров.

Ранее стало известно, что в 2023 году в Москве заметно подорожали стройматериалы. Согласно данным Infoline, средняя стоимость таких товаров в столице за год выросла на 12,4 процента, до 8,5 тысячи рублей за квадратный метр

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      Нина Ташевская
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