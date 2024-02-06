В Москве подорожали стройматериалы

«Коммерсантъ»: стройматериалы в Москве подорожали на 12,4 %

По итогам 2023 года в Москве значительно подорожали стройматериалы. Дорогой ремонт вынуждает застройщиков чаще продавать квартиры без отделки, со ссылкой на экспертов отрасли пишет «Коммерсантъ».

Согласно данным Infoline, средняя стоимость стройматериалов в Москве за год выросла на 12,4 процента, до 8,5 тысячи рублей за квадратный метр. В Prime Life Development считают, что цена увеличилась на 11 процентов, а в «Метриуме» — на 10 процентов. При этом на материалы приходится примерно половина расходов на отделку. В Est-a-Tet подсчитали, что отделка московских объектов комфорт-класса теперь обходится застройщикам в 18-20 тысяч рублей за «квадрат», а бизнес-класса — в 50-65 тысяч. С 2022 года показатель вырос на 20-30 процентов. «Метриум» отмечает, что за год доля квартир в новостройках без отделки выросла с 36 до 45 процентов.

Подорожание может быть связано с ростом цен на сухие строительные смеси на 19 процентов — на них приходится около 30 процентов от стоимости отделки. Лакокрасочные материалы выросли в цене на 30 процентов, металлические изделия — на 18-28 процентов, газосиликатные блоки — на 27 процентов, пазогребневые плиты — на 18 процентов, а гипсокартон — на 17 процентов. Торговая сеть «Технониколь» связывает такую динамику с ростом тарифов на газ, электроэнергию и логистику.

В Pridex добавили, что главная причина роста стоимости — дефицит кадров. Квалифицированные рабочие стали дороже на треть, а оборудование и материалы подорожали на 15-20 процентов.

Прогнозы Infoline показывают, что в будущем стоимость цемента продолжит расти. В «НДВ Супермаркет Недвижимости» также ожидают подорожания отделки на фоне макроэкономических факторов. В то же время в Pridex не исключают стабилизации цен.

Ранее стало известно, что в России увеличат размер выплат на восстановление жилья в Донбассе и Новороссии. Такое решение было принято властями в связи с ростом стоимости стройматериалов.