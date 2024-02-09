Россияне бросились скупать мебель

«Всеинструменты.ру»: за год спрос россиян на мебель вырос на 26 процентов

В январе 2024 года спрос россиян на мебель вырос на 26 процентов, а на предметы интерьера — на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. О том, что они фактически бросились скупать эти вещи, «Ленте.ру» сообщили эксперты онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

По данным специалистов, сильнее всего интерес к покупке мебели увеличился в Краснодаре — на 191 процент. Наибольшей востребованностью у россиян пользовались такие предметы мебели, как табуреты, тумбы для телевизоров, настенные вешалки, зеркала и прикроватные тумбы. Средний чек при приобретении товаров данной категории составил 1,9 тысячи рублей, что на три процента ниже, чем годом ранее.

Что касается предметов интерьера, то лидером по росту продаж среди регионов стала Самара, где данный показатель относительно начала прошлого года подскочил на 224 процента. Самыми популярными товарами этой категории среди россиян оказались наполнители для ароматического диффузора, декоративная подсветка, вазы для цветов и декоративные букеты из сухих колосовых культур и электрокамины.

Ранее в феврале стало известно, что россияне при ремонте жилья стали гораздо чаще обращаться за помощью к специалистам.