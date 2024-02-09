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17:31, 9 февраля 2024Среда обитания

Россияне перечислили самые важные опции автомобиля

Россиянам нужнее всего в машине оказались усилитель руля и подушки безопасности

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

При выборе автомобиля россиянам нужнее всего оказались гидро- или электроусилитель руля и подушки безопасности — эти варианты набрали 92,2 процента голосов. Самые важные опции машины перечислили участники опроса аналитического агентства «Автостат».

Второе место по популярности поделили центральный замок (89,1 процента голосов) и климат-контроль (89 процентов). Важными опциями автомобиля также оказались электростеклоподъемники (86,3 процента), противотуманные фары (78,7 процента), антипробуксовочная система (77,8 процента) и дисковые тормоза задних колес (76,6 процента).

В топ-десять нужных функций вошли подогрев сидений (69,3 процента) и регулировка рулевой колонки по вылету (68,9 процента).

Ранее россиянам рассказали, как правильно выкапывать автомобиль из-под снега. В первую очередь эксперты советуют убирать покров не под колесами, а там, где он действительно может помешать движению — под порогами и перед бамперами.

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      Нина Ташевская
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